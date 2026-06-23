В Кушве Свердловской области число пострадавших после смерча увеличилось до 16
В Кушве Свердловской области число пострадавших от смерча достигло 16 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
Напомним, что сообщения о мощном торнадо появились в понедельник, и на территории ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее поступала информация о 15 пострадавших жителях и 97 повреждённых домах, но к утру вторника эти цифры выросли.
По последним данным, стихия повредила 25 автомобилей, 15 линий электропередач и 99 жилых строений. При этом 32 частные постройки разрушены полностью.
Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы и оказывают помощь жителям. На месте развёрнули пункт временного размещения на 50 человек.
Вчера появились подробности обнаружения тела мальчика, пропавшего в Ингушетии при спасении друга. Смельчак бросился в бурную воду 15 июня, увидев, что его товарищ оказался в беде, но после сам не сумел вернуться на берег. Течение оказалось сильней. Вскоре профессионалы и добровольцы начали операции по поиску ребенка.
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