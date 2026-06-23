Двое мужчин заманили школьницу в квартиру и надругались над ней

23 июня 2026, 05:30

В Индии владелец чайной лавки и его друг изнасиловали 16-летнюю девушку

Фото: iStock/SB Arts Media

В индийском штате Махараштра двое мужчин заманили 16-летнюю девушку в квартиру и изнасиловали её. Об этом сообщает The Times of India.