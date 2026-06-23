Двое мужчин заманили школьницу в квартиру и надругались над ней
В индийском штате Махараштра двое мужчин заманили 16-летнюю девушку в квартиру и изнасиловали её. Об этом сообщает The Times of India.
Инцидент произошёл 21 июня в городе Кальян. Согласно материалу, 59-летний владелец чайной лавки Ахтар Маньяр под выдуманным предлогом завлёк к себе юную местную жительницу. Вскоре к нему присоединился 65-летний Селим Шейх, работающий водителем авторикши.
Оказавшись в закрытом помещении вместе с жертвой, мужчины надругались над подростком. Девушка сопротивлялась изо всех сил и не переставала кричать. Соседи услышали ее голос и связались с полицейскими, которые оперативно прибыли на место и освободили пострадавшую.
Насильников задержали. Местные жители потребовали проверить Маньяра на причастность к другим преступлениям — по словам очевидцев, мужчина неоднократно приводил в квартиру разных женщин.
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