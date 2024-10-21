Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе

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18 октября 20-летний сын воронежского губернатора Игоря Кильноса был пойман с поличным в Лисинском районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По данным «МОЕ! Online» («МО») у молодого человека в лесном массиве было спрятано около 40 тайников синтетических наркотиков.
В отделения Министерства внутренних дел, мужчина был пойман с поличным. Глава района Кирнос подтвердил связь между двумя мужчинами, он ожидает решения суда.
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Александр Климов