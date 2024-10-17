В Москве задержали семерых членов ОПГ, орудовавшей в конце 90-х

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Силовики задержали в Москве семерых участников организованной преступной группировки, орудовавшей в конце 90-х годов. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«По данным следствия, фигуранты в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года, находясь на территории города Москвы, действуя в составе организованной группы, с использованием огнестрельного оружия убили пять человек, а также совершили покушение на убийство еще одного мужчины», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что столичные следователи и криминалисты проанализировали материалы уголовного дела, провели необходимые экспертизы и допросили свидетелей. После кропотливой работы им удалось выйти на семерых мужчин, причастных к убийствам. Всех подозреваемых оперативно задержали.
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