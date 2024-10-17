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В Москве задержали семерых членов ОПГ, орудовавшей в конце 90-х

17 октября 2024, 13:41
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Силовики задержали в Москве семерых участников организованной преступной группировки, орудовавшей в конце 90-х годов. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.


«По данным следствия, фигуранты в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года, находясь на территории города Москвы, действуя в составе организованной группы, с использованием огнестрельного оружия убили пять человек, а также совершили покушение на убийство еще одного мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что столичные следователи и криминалисты проанализировали материалы уголовного дела, провели необходимые экспертизы и допросили свидетелей. После кропотливой работы им удалось выйти на семерых мужчин, причастных к убийствам. Всех подозреваемых оперативно задержали.

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Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Екатеринбурге
17 октября 2024, 14:00

Фото: iStock/Motortion

Мигрант изнасиловал 12 летнюю школьницу в Екатеринбурге. Предположительно, пострадавшая является уроженкой Средней Азии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил источник.

Уточняется, что преступника уже задержали. Сейчас его допрашивают.

При этом подробности происшествия не уточняются. А в Следственном комитете региона комментировать ЧП не стали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.

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#девочка
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Флаги сорвали с могил участников СВО в Хакассии
Неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО в Хакассии
17 октября 2024, 13:47

Фото: istock/dragana991

В Хакасии неизвестные сорвали флаги с могил участников СВО. Информация об этом появилась 17 октября на портале «Юг Сибири».
Издание сообщает, что кто-то сорвал знамена и выломал флагштоки за сутки 16 октября. Родственники погибших не верят в версию о природной стихии, так как в регионе в последние дни не было сильного ветра.

Могилы остались нетронутыми, за исключением одной, где был завален крест. Полиция проводит проверку по факту инцидента. На кладбище нет камер наблюдения, только ворота, которые закрывают на ночь.

Ранее в Москве девушка подожгла гостиничный номер по заказу украинских спецслужб. Это произошло в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте. На 18 этаже сработала пожарная сигнализация. Благодаря автоматической системе тушения, огонь быстро ликвидировали, и удалось избежать крупного пожара.

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Расследовать убийство военного в Подмосковье буде отдел по особо важным делам
17 октября 2024, 13:47

Фото: istockphoto/welcomia

Дело об убийстве военного в Подмосковье передали в первое управление по особо важным делам Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
По информации следствия, передача дела потребовалась из-за необходимости проведения большого объёма следственных действий. Управление по особо важным делам в этом смысле наделено большими компетенциями и полномочиями. В настоящее время следствие рассматривает несколько основных версий совершённого громкого преступления.

Как выяснили правоохранители, убийца стрелял, стоя на обочине грунтовой дороги в окрестностях деревни Меленки. Преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое окно двери со стороны водителя, где и сидел потерпевший. В результате офицер получил не менее шести огнестрельных ранений. После стрельбы киллер скрылся.

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Наркотики и ссора из-за измены: как умирал 31-летний Лиам Пейн из группы One Direction, подробности
17 октября 2024, 13:43

Фото: социальные сети Лиама Пейна

В столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе, трагически оборвалась жизнь бывшего солиста популярной группы One Direction Лиама Пейна. Печальное событие произошло 16 октября. О причинах смерти подробнее расскажет «Радио 1».

Как умер Лиам Пейн

Известный певец и бывший солит бойз-бэнда Лиам Пейн приехал в Аргентину со своей девушкой, чтобы поддержать своего друга и бывшего коллегу по группе One Direction Найла Хорана на его концерте, который прошёл 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе.

Незадолго до своей смерти, певец поделился в своих социальных сетях впечатлениями о замечательно проведенном дне в этой стране.

Фото: социальные сети Лиама Пейна

16 октября около 17:00 по местному времени Лиам Пейн был обнаружен мёртвым.

Менеджер отеля, где отдыхал музыкант, сообщил в полицию об агрессивном постояльце, предположительно находившемся под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Со слов сотрудницы гостиницы, сначала Лиам упал в обморок в холле отеля, после чего его перенесли в его номер. Там он начал устраивать дебош, агрессивно себя вести, разбил телевизор и ноутбук. Сообщается также, что в день трагедии Пейн серьезно поссорился со своей возлюбленной, обвинив ее в измене.

Тело певца обнаружили во внутреннем дворе отеля. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть артиста.

«В 17:04 через службу 911 мы были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля. В 17:11 прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его», — сообщил глава службы скорой помощи Альберто Крессенти.
Известный певец Чарли Пут поделился фотографией с Лмамом Пейном в своих социальных сетях и выразил глубокое сожаление в связи с его смертью.

«Я в шоке сейчас. Лиам всегда был очень добр ко мне. Он был одним из первых и самых значимых артистов, с которыми с я работал. Я не могу поверить, что его нет», — написал Пут.

Фото: социальные сети Чарли Пута

Биография Лиама Пейна

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Англия.

В 2010 году он начал свою музыкальную карьеру в составе группы, которая заняла третье место в британской версии музыкального конкурса X Factor.

После выпуска их дебютного альбома Up All Night в 2011 году группа One Direction стала известной во всём мире.

Фото: социальные сети группы One Direction

В 2016 году группа распалась, так как Лиам и другие участники решили сосредоточиться на собственных проектах, включая сольную карьеру.

У Лиама есть семилетний сын Бир. По словам Пейна, самым большим его страхом было то, что Бир захочет стать известным.

«Когда он станет чуть старше, я расскажу ему свою историю. Он узнает, через что мне пришлось пройти, когда я был моложе», — рассказывал певец.

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В Екатеринбурге криминальный авторитет избил работницу интим-салона
17 октября 2024, 13:39

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Екатеринбурге криминальный авторитет избил администратора интим-салона, поскольку не хотел оплачивать оказанную ему услугу. Об этом сообщает Ural Mash.
Отмечается, что Марсель Гасанов пришёл в люксовый салон в конце сентября. Цены там начинаются от 30 тысяч рублей. Мужчина заказал себе эротический массаж, но после отказался оплачивать услугу. Поругавшись с администратором, клиент ударил девушку по лицу, после чего ушёл.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время к делу подключилась полиция.

Ранее Гасанова привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия, рэкет, направление на бывшего силовика. Также он принимал участие в захвате бизнес-центра «Манхэттен».

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#клиент
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Пожар вспыхнул в гостинице «Метрополь» в центре Москвы
17 октября 2024, 13:08

Фото: iStock/Reinhard Krull

Пожар вспыхнул в гостинице «Метрополь» в центре Москвы. Об этом представитель экстренных служб сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что огонь вспыхнул в подвальном помещении. Из здания экстренно эвакуировали посетителей и персонал.

По данным МЧС Росси, огонь был ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров. 22 пожарных были задействованы в тушении.

Причиной произошедшего, по данным ведомства, стало возгорание короба вентиляции при проведении сварочных работ в ресторане авторской кухни SAVVA, который имеет звезду Мишлен.

Напомним, что «Метрополь» – один из самых дорогих отелей столицы. Он находится в самом центре города – между Красной площадью и Большим театром.

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#гостиница
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#мчс
#возгорание
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Школьнику из Омска грозит пожизненное за госизмену
ФСБ задержала школьника в Омске за ведение экстремистских каналов Украины в ТГ
17 октября 2024, 12:58

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование против 18-летнего ученика 11 класса из Омска. Школьника подозревают в государственной измене.
По информации следствия, старшеклассник управлял несколькими украинскими Telegram-каналами, где пропагандировал идеологию и деятельность террористических организаций.

«Задержанный публично призывал пользователей к насилию в отношении патриотически настроенных граждан России», — цитирует официального представителя УФСБ по Омской области Ирину Руснак Российская газета.

Кроме того, школьник собирал деньги для поддержки ВСУ и переводил их на счета террористов. В квартире задержанного провели обыски. Дело против омича возбудили по статье 275 УК РФ — «Государственная измена». Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

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#госизмена
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Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области
17 октября 2024, 12:51

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов убил мужа учительницы сельской школы своей обители в Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что священник выпивал с мужем учительницы школы села Губернское. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Тогда Ефремов ударил собеседника, который скончался на месте от полученных ранений.

Ранее Ефремов был актёром театра пантомимы «Проспект» и гастролировал по всей России. Когда труппа распалась, мужчина отправился работать на завод. А затем крестился и принял сан.

В одном из интервью Ефремов отмечал, что 40 лет прожил в городе, а когда стал настоятелем сельского храма, понял смысл поговорки «чихнёшь в одном конце деревне, а в другом тебе скажут "будь здоров"». Он подчёркивал, что со священника большой спрос, однако не многие понимают, что это тоже обычный человек со своими недостатками.

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#челябинск
#убийство
#православие
#священник
#учитель
#школа
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Бывшая любовница украла 5 млн у участника СВО, пока тот был в больнице
В Нижегородской области сожительница украла участника СВО 5 млн рублей
17 октября 2024, 12:42

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Нижегородской области женщина украла 5 миллионов рублей у участника СВО. Нижегородские полицейские уже арестовали подозреваемую, сообщает УМВД по региону.
46-летний мужчина обратился в отдел полиции и сообщил о пропаже денег со своего счета. После оперативной работы сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю женщину из Кстовского района, которая уже имеет судимости за преступления против личности. Она во всем созналась.

По данным полиции, бывшая любовница пользовалась банковской картой участника СВО с декабря 2023 по октябрь 2024 года. Когда он попал в больницу, женщина перестала с ним общаться, но продолжала тратить деньги со счета без его ведома. В итоге потратила 5 миллионов рублей.

По инциденту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Следователь попросил суд поместить подозреваемую под стражу.

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#сво
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