В Одинцове мужчина получил на улице удар ножом от прохожего

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Нападение с ножом произошло в подмосковном Одинцове: мужчина ранил проходящего мимо незнакомца. Нападавшего задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы заметили пострадавшего во время вечернего патрулирования города: мужчина лежал на земле во дворе одного из жилых домов. Пострадавший рассказал, что неизвестный ему человек, проходя мимо, ударил его ножом и скрылся в соседнем доме», — говорится в сообщении.В результате расследования росгвардейцы совместно с полицейскими по полученным приметам задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу 55-летний уроженец Орловской области. По факту нападения проводится проверка.
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