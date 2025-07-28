Молодого туриста под дулом пистолета ограбили в тихой рыбацкой деревне

28 июля 2025, 19:33

ABC News: 18-летнего немца ограбили под дулом пистолета в Австралии

Фото: медиасток.рф

Молодому туристу из Германии приставили дуло пистолета к виску, после чего ограбили. Об инциденте в Австралии пишет издание The ABC News.