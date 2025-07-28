Молодого туриста под дулом пистолета ограбили в тихой рыбацкой деревне
Молодому туристу из Германии приставили дуло пистолета к виску, после чего ограбили. Об инциденте в Австралии пишет издание The ABC News.
Всё произошло в субботу, 26 июля, в небольшой рыбацкой деревне с населением полторы тысячи человек на севере штата Квинсленд. 18-летний немецкий турист припарковался на стоянке для отдыха, как вдруг к нему подошли трое незнакомцев и приставили пистолет к его голове.
После этого преступники украли всё ценное у парня и забрали его машину, которую вскоре обнаружили полицейские с пассажирами внутри. Ими оказались 27-летняя девушка, 26-летний парень и 17-летний юноша. Всем троим предъявили обвинения в вооружённом ограблении.
Мэр Кассовари-Кост Тереза Миллвуд назвала произошедшее позором и пожалела, что теперь турист покинет их «прекрасное сообщество с ужасными воспоминаниями».
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