Отец забыл автокресло с новорожденным сыном на парковке и переехал его
В Германии отец переехал новорожденного сына, забыв автокресло за машиной
В Германии отец случайно переехал собственного новорожденного сына. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Трагический инцидент произошел 26 июля на парковке возле спорткомплекса в деревне Альтхайм. Отец посадил старшего ребенка в автомобиль, но автолюльку с младшим забыл позади машины. Решив, что все дети находятся в салоне, он дал задний ход и наехал на кресло. Прибывшие на место медики не смогли спасти малыша.
По требованию прокуратуры будет проведена экспертиза, которая позволит выяснить последовательность событий, предшествовавших трагедии.
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