Новые технологии помогли следователям раскрыть убийство 20-летней давности
Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предъявили обвинение в расправе над 60-летней пенсионеркой в 2006 году. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
21 сентября 2006 года около жилого дома в городе Мегион было обнаружено тело пенсионерки с завязанными руками и заткнутым кляпом ртом. Очевидно, что погибшую сбросили из окна. С места преступления были изъяты вещественные доказательства.
Однако тогда дело раскрыть не удалось. Лишь спустя много лет, благодаря новым технологиям, удалось установить личность убийцы.
ДНК-профиль полностью совпал с ранее судимым местным жителем 1982 года рождения. Во время допроса мужчина признался в совершённом и подробно рассказал о произошедшем.
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