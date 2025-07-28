Новые технологии помогли следователям раскрыть убийство 20-летней давности

28 июля 2025, 19:21

Следствие раскрыло дело 2006 года о выброшенной из окна в ХМАО пенсионерке

Фото: медиасток.рф

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предъявили обвинение в расправе над 60-летней пенсионеркой в 2006 году. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.