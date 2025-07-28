Полицейские накрыли замаскированный под спа-салон бордель в Москве
Московские полицейские накрыли замаскированный под спа-салон бордель в столице.
По информации телеканала РЕН ТВ, местные жители обратили внимание на подозрительный массажный салон в подвале одного из домов. Как выяснилось, гражданское чутье не подвело.
Журналисты рассказали, что клиентов встречали проститутки в одних трусах. Что примечательно, на сайте заведения есть предупреждение о том, что интимные услуги не предусмотрены. Также есть фотогалерея с массажистками. Один классический или эротический массаж стоит восемь тысяч рублей. Какие услуги входят в стоимость, клиентура узнает при личном посещении.
Правоохранители сейчас проводят проверку, сотрудницы задержаны.
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