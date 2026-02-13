Умер чемпион мира, воспитавший Овечкина

13 февраля 2026, 11:58

Умер хоккеист сборной СССР и тренер Александр Филиппов

Фото: iStock/nathamag11

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Александр Филиппов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил столичный хоккейный клуб в своем телеграм-канале.





Филиппов дважды выигрывал Кубок СССР, а также неоднократно становился призером национального первенства в составе «Динамо». Высшим достижением спортсмена стала победа на чемпионате мира и первенстве Европы 1975 года в составе сборной страны. После завершения игровой карьеры, начиная с 1993 года, он занимался тренерской работой.

«Ушел из жизни прославленный защитник бело-голубых и легендарный тренер <…> Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в сообщении.