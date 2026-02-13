Умер чемпион мира, воспитавший Овечкина
Умер хоккеист сборной СССР и тренер Александр Филиппов
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Александр Филиппов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил столичный хоккейный клуб в своем телеграм-канале.
Филиппов дважды выигрывал Кубок СССР, а также неоднократно становился призером национального первенства в составе «Динамо». Высшим достижением спортсмена стала победа на чемпионате мира и первенстве Европы 1975 года в составе сборной страны. После завершения игровой карьеры, начиная с 1993 года, он занимался тренерской работой.
«Ушел из жизни прославленный защитник бело-голубых и легендарный тренер <…> Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в сообщении.Особое место в биографии Филиппова занимает его связь с лидером и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Он был не только крестным отцом, но и первым наставником будущей звезды мирового хоккея.