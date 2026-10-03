Армрестлер Итан Лови умер в 19 лет

03 октября 2026, 16:23

Армрестлер из Франции Итан Лови умер в 19 лет

Итан Лови (Фото: Instagram*/ethan.lovei)

Французский армрестлер Итан Лови скончался в возрасте 19 лет. Об этом сообщил промоушен EVW Europe в Instagram*. Причина смерти спортсмена не уточняется.





В организации выразили соболезнования родным, друзьям и близким Лови. Там отметили, что он ушел из жизни слишком рано, а воспоминания о нем будут хранить как о человеке, с которым были связаны спортивные и личные моменты.



