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Армрестлер Итан Лови умер в 19 лет

Армрестлер из Франции Итан Лови умер в 19 лет
Итан Лови (Фото: Instagram*/ethan.lovei)

Французский армрестлер Итан Лови скончался в возрасте 19 лет. Об этом сообщил промоушен EVW Europe в Instagram*. Причина смерти спортсмена не уточняется.



В организации выразили соболезнования родным, друзьям и близким Лови. Там отметили, что он ушел из жизни слишком рано, а воспоминания о нем будут хранить как о человеке, с которым были связаны спортивные и личные моменты.

«Покойся с миром, Итан. Ты всегда будешь иметь место в наших сердцах», — говорится в сообщении EVW Europe.


Ранее молодой чемпион страны по регби погиб в ДТП. Подробности — в нашем материале.
Никита Кротов

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