Молодой хоккеист умер во время тренировки

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В Воронежской области во время тренировки умер 17-летний хоккеист клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Бобров». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомы с ситуацией.
«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», – передает РИА Новости слова собеседника.
Ранее сообщалось, что в Московской области неизвестный выстрелил в автобус с командой Молодёжной хоккейной лиги «СКА-Карелия». По информации СМИ, спортсмены возвращались домой со стадиона «Балашиха Арена». На шоссе Энтузиастов с транспортом поравнялся автомобиль Audi A6 с прибалтийскими номерами. Раздался громкий хлопок, который услышали все 32 хоккеиста и водитель. На лобовом стекле появилась трещина. Автомобиль быстро скрылся с места преступления.
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