Подмосковная команда по следж-хоккею «Феникс» выиграла «Кубок сильных духом»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«По итогам проведенного матча победу со счетом 4:1 одержали хоккеисты из Подмосковья и завоевали «Кубок сильных духом», который стал первым трофеем в активе клуба Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области в 2024 году», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме этого, команда-победитель СХК «Феникс» является самым титулованным клубом России. На счету клуба семь чемпионских титулов.
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