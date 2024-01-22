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Подмосковная команда по следж-хоккею «Феникс» выиграла «Кубок сильных духом»

22 января 2024, 14:26
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные следж-хоккеисты выиграли первый трофей в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили 21 января На ледовом катке возле ДК «Яуза» в городском округе Мытищи. В матче приняли участие команда Московской области «Феникс» и «Белые медведи» из Москвы.

«По итогам проведенного матча победу со счетом 4:1 одержали хоккеисты из Подмосковья и завоевали «Кубок сильных духом», который стал первым трофеем в активе клуба Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Московской области в 2024 году», — подчеркнули в ведомстве.


Стоит отметить, что в ирге приняли участие действующие спортсмены паралимпийской сборной России.

Кроме этого, команда-победитель СХК «Феникс» является самым титулованным клубом России. На счету клуба семь чемпионских титулов.

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Подмосковная спортсменка Левчук стала победительницей первенства России по фехтованию
22 января 2024, 13:26

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная фехтовальщица Милана Левчук стала победительницей первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
21 января прошло личное первенство России по фехтованию среди кадетов до 18 лет прошло в Орле.

По итогам поединков Милана Левчук из Московской области завоевала золотую медаль.

«Милана Левчук в четвертьфинале уверенно одолела Арину Королёву из Санкт-Петербурга со счётом 15:6. В полуфинальной стадии подмосковная рапиристка взяла верх над представительницей Курской области Мариам Курасбедиани – 15:9. И в финале Милана смогла нанести сокрушительное поражение еще одной представительнице Санкт-Петербурга Серафиме Белоусовой», — отметили в ведомстве.

Стоит подчеркнуть, что 23 января состоятся командные соревнования в рамках первенства России по фехтованию.

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Представители Подмосковья завоевали золото на первенстве России по самбо
22 января 2024, 12:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две золотые медали завоевали подмосковные самбисты на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет проходило в Нижегородской области.

В соревнования приняли участие около 450 спортсменов из 8 округов России. По итогам первенства представители Московской области выиграли два золота.

«Чемпион мира 2023 года Эльмира Кахраманова из Воскресенска вновь доказала свое превосходство и завоевала золотую медаль в весовой категории 59 кг. Второе «золото» на счету представителя региона Степана Солдатенкова из Королёва в весовой категории свыше 98 кг», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что победители соревнований будут представлять страну в составе сборной на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 16 июня 2024 года.

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате России по борьбе
22 января 2024, 11:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Борцы-классики из Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по греко-римской борьбе прошел с 17 по 21 января в Наро-Фоминске.

В соревнованиях приняли участие свыше 300 борцов из 56 регионов России. По итогам схваток представители Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали.

«Призёр Олимпийских игр в Токио, чемпиону мира и Европы Сергей Емелин завоевал золото в весовой категории до 63 килограммов, одолев представителя Кабардино-Балкарии. В весе до 60 килограммов бронзу получил Андрей Иванов. Кроме этого, в категории до 67 килограммов на третью ступень пьедестала поднялся Адам Гаужаев, а в категории до 77 килограммов третье место занял Адлет Тюлюбаев», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общекомандном зачете Московская область стала бронзовым призером.

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Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о своём будущем
Тренер Гильермо Абаскаль: Я остаюсь в московском «Спартаке»
22 января 2024, 11:02

Фото: istockphoto/efks

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» заявил, что намерен отработать свой контракт до конца. Срок соглашения с испанским специалистом истекает в июне 2025 года.
Такое заявление тренер «красно-белых» был вынужден сделать на фоне появившихся слухов об интересе к его фигуре со стороны испанского «Кадиса», борющегося за выживание в «Ла Лиге». Причём, по оценкам экспертов, вариант с переходом в клуб-аутсайдер испанского чемпионата был бы хорошим исходом как для «Спартака», так и для самого Абаскаля.

Тренировать команду одного из ведущих европейских чемпионатов, пусть даже заштатную, приглашают далеко не каждый день. Если бы испанскому специалисту удалось удержать «Кадис» от вылета во второй дивизион, это дало бы ему шанс засветиться в тренерском цехе и получить предложение от клуба рангом повыше. В московской же команде тренер-новатор и экспериментатор в этом сезоне не добился значимых успехов — «Спартак» перед весенней частью чемпионата занимает пятое место с отставанием в восемь очков от лидера. Плюс неважная обстановка в раздевалке и конфликты с лидерами столичной команды. Руководство «красно-белых» напрямую заявляет о наличии «плана Б» в случае провала Абаскаля.

Единственное, что могло удержать испанца от ухода в «Ла Лигу» — очень приличный контракт. В Москве Абаскаль получает за сезон полтора миллиона евро. «Кадис» такие деньги платить тренеру, конечно, не в состоянии. Возможно, именно материальный фактор стал решающим в продолжении спартаковской главы в карьере Гильермо Абаскаля.

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Самбистка из Мытищ Кахраманова стала чемпионкой России
22 января 2024, 10:11

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова выиграла чемпионат России по самбо среди молодёжи до 24 лет. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Наша гордость, заслуженный мастер спорта России и чемпионка мира 2023 года Эльмира Кахраманова подготовку к соревнованиям проходила на сборах в Подмосковье. Благодаря этой победе мытищинская самбистка вошла в обновлённый состав сборной России и выступит на играх БРИКС в Казани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области.

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#юлия купецкая
#мытищи
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#московская область
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Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призёром этапа Кубка России по биатлону
22 января 2024, 09:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная биатлонистка стала призёром этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по биатлону проходит с 16 по 22 января в Ижевске.

В большом масс-старте на 12 километров подмосковная спортсменка Полина Шевнина из Московской области заняла второе место, уступив представительнице Тюменской области.

«Хочу сказать спасибо своему мужу, который приехал сюда за пять минут до гонки. Я сначала бросила бороться, а потом вспомнила, как Сережа в 2004 году в масс‑старте выбивал бронзу в Оберхофе. Мне это придало сил.<…> Я включалась на последнем подъеме, такая трасса, нужно было искать, где вырваться. Как говорится, все силы отдала на трассе<…>», – поделилась Полина Шевнина.

Стоит отметить, что на соревнованиях девушка представляла подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.


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#трасса
#кубок россии
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#биатлон
#подмосковье
#спортсмены
#соревнования
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Кирьос считал, что Медведев ничего не добьётся в теннисе
21 января 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос рассказал своё впечатление о теннисисте Данииле Медведеве.
«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах. Одержал победу со счетом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он ещё и психом был», — рассказал Кирьос телеканалу Eurosport.
Даниил Медведев выступает на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В четвёртом круге он встретится с португальцем Нуну Боргесом.

В 2023 году россиянин вылетел в третьем круге, проиграв американцу Себастьяну Корде.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидирует серб Новак Джокович (11 055 очков). На втором месте испанец Карлос Алькарас с 8855 очками. Тройку замкнул Даниил Медведев (7555 очков). На пятом месте Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев прошёл в четвертьфинал Australian Open 2024 года.

«Лента.ру» пишет, что в четвертом круге россиянин встретился с австралийцем Алексом де Минауром. Игра закончилась победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа и 14 минут. Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.

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#теннис
#спорт
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Теннисист Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open
21 января 2024, 16:04

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Российский теннисист Андрей Рублев прошёл в четвертьфинал Australian Open 2024 года.
«Лента.ру» сообщает, что в четвертом круге россиянин встретился с австралийцем Алексом де Минауром. Игра закончилась победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа и 14 минут.

Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.

Действующий победитель турнира - серб Новак Джокович. В финале прошлого года он был сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

Ранее сообщалось, что у российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.

Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.

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#теннис
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Роналду разочаровался в «Золотом мяче» и потерял доверие к награде
21 января 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Награда «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football, лишается авторитета и доверия.
Об этом газете Record рассказал пятикратный обладатель награды португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Я думаю, что в каком-то смысле «Золотой мяч» и The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) теряют авторитет. Нельзя сказать, что Месси не заслужил их или Холанд, или Мбаппе. Я просто больше не верю в эти награды»,-сделал заявление Криштиану Роналду.
Роналду говорит, что дело не в том, что он победил на Globe Soccer.

«Это факты, это цифры, а цифры не обманывают. Они не могут отобрать у меня этот трофей, потому что это реальность»,-сказал в заключении Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал

Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.

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