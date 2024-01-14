Три хоккеиста дисквалифицированы за стычку на разминке перед игрой «Амур» - «Авангард»

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес решение о дисквалификации игроков «Авангарда» Артема Чмыхова и Марк Вербу, а также хоккеиста «Амура» Сергея Колесникова. Они устроили потасовку на льду во время раскатки перед игрой этих команд.
Стычка игроков перед матчем в полноценную драку не переросла. Хоккеисты просто потолкались немного. Тем не менее, КХЛ применила санкции к наиболее активным участникам потасовки. Были также оштрафованы и оба клуба. Сама же игра, напомним, завершилась со счётом 3:1 в пользу омского «Авангарда».
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