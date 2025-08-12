Молодой капитан яхты погиб из-за токсичных паров в туалете

12 августа 2025, 21:36

В Италии 21-летний капитан яхты погиб из-за ядовитых паров в туалете

Фото: iStock/bigtunaonline

У берегов Сардинии в Италии погиб 21-летний капитан яхты. Молодой человек скончался от отравления токсичными парами в туалете судна, сообщает издание Mirror.