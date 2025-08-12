Молодой капитан яхты погиб из-за токсичных паров в туалете
У берегов Сардинии в Италии погиб 21-летний капитан яхты. Молодой человек скончался от отравления токсичными парами в туалете судна, сообщает издание Mirror.
Тело Джованни Марчионни обнаружили прямо на яхте. Причиной смерти могли стать ядовитые газы, исходящие либо из химического туалета, либо из аккумуляторных батарей корпуса яхты. Точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.
Известно, что Марчионни получил лицензию на управление яхтой всего несколько недель назад. При этом владелица судна – бизнесвумен из пригорода Неаполя – заявила, что молодой человек находился на борту не в качестве сотрудника, а как гость.
Расследование трагедии продолжается.
