Организаторы ретритов с наркотиками для иностранцев задержаны в Европе
В Испании полиция задержала организаторов ретритов для иностранцев, на которых участникам предлагалось употребление наркотических и галлюциногенных веществ, сообщает France24.
Правоохранители вышли на группу, приглашавшую туристов на многодневные «духовные практики» на вилле в Педрегере. По данным полиции, на мероприятиях, где участникам выдавали аяуаску и другие вещества, собирались группы до 20 человек; стоимость участия превышала 1 000 евро. Двое мужчин и женщина были задержаны как руководители сообщества, ещё в отношении пяти человек начато расследование — их подозревают в роли «проводников» на ретритах.
В полицейском заявлении от 11 августа отмечается, что за участниками следили шесть организаторов, а на вилле не было средств для оказания помощи в случае серьёзного ухудшения состояния у посетителей. По факту ведётся расследование.
Ранее сообщалось о похожем инциденте: американский турист, отправившийся в Перу за «просветлением», погиб после участия в шаманском ритуале и употребления аяуаски.
