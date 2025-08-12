Организаторы ретритов с наркотиками для иностранцев задержаны в Европе

12 августа 2025, 21:15

France24: В Испании взяли организаторов ретритов с наркотиками для иностранцев

Фото: istockphoto/Sauce Reques

В Испании полиция задержала организаторов ретритов для иностранцев, на которых участникам предлагалось употребление наркотических и галлюциногенных веществ, сообщает France24.