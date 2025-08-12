Цыгане закидали камнями врачей во Владимирской области

12 августа 2025, 21:07

Цыгане закидали скорую помощь камнями за отказ «прокапать» пьяную женщину в селе

Фото: istockphoto/Motortion

Владимирские медики скорой помощи приехали на вызов в село Сновицы Суздальского района ночью 10 августа — женщине, по словам родственников, стало плохо после употребления алкоголя. По прибытии пострадавшая жаловалась на головокружение и призналась, что выпила много. Об этом пишет ИА Регнум.