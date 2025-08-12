Цыгане закидали камнями врачей во Владимирской области
Владимирские медики скорой помощи приехали на вызов в село Сновицы Суздальского района ночью 10 августа — женщине, по словам родственников, стало плохо после употребления алкоголя. По прибытии пострадавшая жаловалась на головокружение и призналась, что выпила много. Об этом пишет ИА Регнум.
Фельдшеры объяснили, что по регламенту не имеют права ставить капельницу при выраженном алкогольном опьянении: во‑первых, препарат для выведения токсинов не входит в перечень по ОМС, а во‑вторых, он эффективен только после снижения уровня интоксикации. На просьбу мужчины пострадавшей оказывать иную помощь медики ответили отказом в постановке капельницы.
После этого несколько мужчин из дома начали оскорблять сотрудников скорой и забросали машину камнями, повредив служебный автомобиль. Медики вызвали полицию и написали заявление, однако, по их словам, полицейские заявили, что бригада «по собственному желанию приезжает к ним домой», поэтому виноваты сами.
Видео с разбитой машиной попало в соцсети, его заметили в региональном Следственном комитете, который организовал проверку. В пресс‑службе ведомства сообщили, что в ходе конфликта группа несовершеннолетних 2013–2017 годов рождения забросала автомашину камнями, повредив транспорт, и сейчас проводится процессуальная проверка.
После инцидента фельдшеры признались, что боятся выезжать на вызовы в это село: по их словам, в домах часто собираются по 10–20 человек, и в таких условиях медицинские работники оказываются без надёжной защиты.
