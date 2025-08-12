Легковушка на полной скорости протаранила остановку и снесла людей в Долгопрудном
Автомобиль протаранил остановку и снёс людей в Долгопрудном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Авария произошла в районе 19:15 около торгового центра на Лихачёвском шоссе.
Предварительно, водитель 2000 г.р., управляя автомобилем Hyundai Solaris, наехал на остановку общественного транспорта. В результате пострадали два человека – мужчина 1997 г.р. и женщина 1998 г.р. Они были экстренно госпитализированы.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с законодательством РФ.
