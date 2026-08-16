Молодой красноярец решил пошопиться по чужой банковской карте
В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, который присвоил найденную банковскую карту и потратил с нее 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, инцидент произошел, когда мужчина, уже имеющий судимость, обнаружил на скамейке мобильный телефон. В чехле устройства находилась банковская карта.
Злоумышленник забрал находку себе и отправился по магазинам. В одном из торговых залов его действия попали на камеры видеонаблюдения. Сам смартфон фигурант позднее сбыл случайному прохожему за тысячу рублей.
Владелец утерянного телефона и карты обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
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