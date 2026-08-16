Молодой красноярец решил пошопиться по чужой банковской карте

16 августа 2026, 13:09

Мужчина пошел по магазинам с чужой банковской картой в Красноярске

Фото: istockphoto/blinow61

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, который присвоил найденную банковскую карту и потратил с нее 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.