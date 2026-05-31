Молодой немец погиб после спуска с водной горки

31 мая 2026, 20:53

25-летний немец погиб в Германии после спуска с водной горки

В аквапарке Мирамар в Вайнхайме трагически погиб 25-летний мужчина. Он скончался от травм, полученных после спуска с водной горки, сообщает издание Rhein-Neckar-Zeitung. Трагический инцидент произошел в субботу, 30 мая.





По словам родственников погибшего, на горке под названием «Твистер» он столкнулся с несколькими людьми, потерял сознание, и вода попала ему в лёгкие. Мужчину доставили в Университетскую больницу Гейдельберга, где он находился в коме в реанимации. После констатации смерти мозга врачи прекратили мероприятия по поддержанию его жизнедеятельности.



Обстоятельства столкновения на аттракционе пока не установили. Полиция Мангейма продолжает расследование, пишет Spiegel. В правоохранительных органах подчеркивают, что признаков технической неисправности горки не обнаружили. Также нет доказательств неправомерных действий сотрудников аквапарка.



Ранее управляющая водного центра Лара Штайнхардт заявила, что записи с камер видеонаблюдения передали полиции. По её мнению, наиболее вероятной причиной происшествия стало нарушение правил безопасности посетителями. В частности, правила требуют спускаться на горке по одному, соблюдая дистанцию. Как отметила Штайнхардт, 25-летний мужчина и его спутники, по всей видимости, проигнорировали эти требования.



