В российском парке аттракционов произошел мощный пожар

В Геленджике в парке аттракционов произошел мощный пожар
Популярный парк аттракционов, рассчитанный как на детей, так и на взрослых, загорелся вечером 13 апреля в Геленджике на улице Революционной.
Как сообщает портал «Лента.ру», на опубликованных кадрах видно, что над территорией парка поднимаются густые столбы черного дыма. Открытое пламя охватывает объекты.
К ликвидации пожара привлекли все экстренные службы города. Информация о пострадавших на момент написания заметки не поступала.
Причины возгорания и точный объект, где начался пожар, пока не установили.
Читайте также: