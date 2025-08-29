Молодой офицер УФСИН погиб после прыжка в воду в российском регионе

29 августа 2025, 22:58

Молодой офицер УФСИН погиб после прыжка в воду в Волгоградской области

Фото: istockphoto/Motortion

В Волгоградской области погиб сотрудник УФСИН Дмитрий Савицкий, сообщает V1.RU. 28-летний мужчина совершил прыжок с моста на ерике Верблюд в Среднеахтубинском районе и пропал; его тело было обнаружено спасателями примерно через час.