Молодой офицер УФСИН погиб после прыжка в воду в российском регионе
В Волгоградской области погиб сотрудник УФСИН Дмитрий Савицкий, сообщает V1.RU. 28-летний мужчина совершил прыжок с моста на ерике Верблюд в Среднеахтубинском районе и пропал; его тело было обнаружено спасателями примерно через час.
Супруга погибшего рассказала изданию, что Савицкий проходил срочную службу в войсках радиационно-химической и биологической защиты, а затем устроился на службу в СИЗО №1 Волгограда. В 2021 году он занял должность дежурного помощника начальника учреждения и получил офицерское звание. По её словам, той ночью он вместе с приятелем пошёл купаться и нырнул «щучкой» с мостика — в этом месте вода оказалась мелкой.
По факту смерти проводится проверка, сообщили в СУ СК по региону.
