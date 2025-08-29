Пьяные пассажиры жестоко избили девушку-таксиста в Иркутской области
Пьяные пассажиры такси жестоко избили девушку-водителя, которая попросила их вести себя потише. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в Иркутской области. Четверо взрослых и один подросток хотели сесть в такси, но места на всех не хватило. В итоге поехали только четверо: женщина, школьник и двое мужчин. Практически сразу они устроили шум в салоне – ругались, оскорбляли друг друга, используя нецензурную лексику.
Когда водитель попросила их вести себя потише, они психанули и набросились на девушку с кулаками. В итоге ей разбили подбородок и скулы, вырвали клок волос. Досталось и её автомобилю: сломаны зеркало и дверь, сорван задний бампер.
Выяснилось, что один из нападавших является бывшим оперативником.
В отношении дебоширов было возбуждено уголовное дело. Расследование находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.
