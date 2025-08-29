ДТП с трактором в Саратовской области: есть погибшие
Авария с участием трактора и легкового автомобиля произошла в Саратовской области. По данным главного управления МВД региона, в результате два человека погибли, ещё один госпитализирован.
Как уточняют в ведомстве, водитель и пассажир (мужчина) автомобиля Hyundai скончались на месте, ещё один мужчина‑пассажир доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, столкновение трактора Versatile и легковушки произошло 29 августа около 18:15 (17:15 мск) вблизи посёлка Октябревка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о крупном ДТП в Воронежской области: на 188‑м километре автодороги Р‑298 «Воронеж — Курск» в Хохольском районе столкнулись пять автомобилей, включая фуру; погибли два человека. По информации полиции, водитель и пассажир Nissan X‑Trail скончались до приезда скорой помощи. По предварительной версии, водитель X‑Trail, следуя со стороны Воронежа в направлении Курска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Foton AUMAN с полуприцепом Schmitz Cargobull; после удара фура врезалась в Peugeot 308, Ford Focus и Ford Escape.
Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
