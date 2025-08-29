ДТП с трактором в Саратовской области: есть погибшие

29 августа 2025, 21:40

Два человека погибли при ДТП с трактором в Саратовской области, один пострадал

Фото: istockphoto/photoschmidt

Авария с участием трактора и легкового автомобиля произошла в Саратовской области. По данным главного управления МВД региона, в результате два человека погибли, ещё один госпитализирован.