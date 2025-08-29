Достижения.рф

Туристы попали в ловушку лифта на европейском курорте во время пожара в отеле

Daily Mail: Туристы попали в ловушку лифта горящего на Майорке отеля
Фото: istockphoto/grafoto

Несколько туристов оказались в ловушке в лифте горящего отеля на Майорке, сообщает Daily Mail.



По данным таблоида, пожар вспыхнул утром 29 августа в курортном комплексе Bellevue Bonita and Club Resort в Пуэрто‑де‑Алькудиа: часть отдыхающих надышалась дымом и была госпитализирована, других, в том числе детей, освободили из застрявшего лифта.

Перед этим сообщалось, что площадь лесного пожара под Геленджиком выросла, достигнув 32 гектаров. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пламя распространилось из-за сильного ветра.

По словам чиновника, в тушении возгорания были задействованы более 300 человек.

Никита Кротов

