На Урале водитель пытался провезти оружие в колонию, его арестовали
Синарский районный суд Каменска‑Уральского поместил под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в провозе оружия на территорию ИК‑47. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов Свердловской области в телеграм-канале.
При досмотре кабины изъяли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощённый пистолет с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним.
В отношении подсудимого возбудили уголовные дела по статьям о незаконной покупке оружия и взрывчатки. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 января.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу.
Читайте также: