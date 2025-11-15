На Урале водитель пытался провезти оружие в колонию, его арестовали

15 ноября 2025, 11:09

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Синарский районный суд Каменска‑Уральского поместил под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в провозе оружия на территорию ИК‑47. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов Свердловской области в телеграм-канале.