Достижения.рф

На Урале водитель пытался провезти оружие в колонию, его арестовали

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Синарский районный суд Каменска‑Уральского поместил под стражу водителя грузовика, которого обвиняют в провозе оружия на территорию ИК‑47. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов Свердловской области в телеграм-канале.



При досмотре кабины изъяли автомат Калашникова с патронами, ручную гранату, охолощённый пистолет с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним.

В отношении подсудимого возбудили уголовные дела по статьям о незаконной покупке оружия и взрывчатки. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 января.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0