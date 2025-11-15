Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции
Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции. Пара с жуткими переломами выживала более пяти часов в скалистой местности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в Аланье. 27-летний Влад Швецов и его подруга, 24-летняя София Жуковская, отправились в ночной поход вдоль реки Дим без необходимого снаряжения. В час ночи они начали спускаться по опасному обрывистому маршруту, где и сорвались. Из-за сложности местности молодые люди не смогли выбраться самостоятельно и начали звать на помощь.
На их зов откликнулся местный житель, который увидел двух неподвижных людей среди скал. Он немедленно вызвал экстренные службы. Спасатели потратили два часа на то, чтобы добраться до пострадавших, преодолевая сильный ветер, скользкие дороги и крутые склоны. Процесс извлечения людей из западни занял около трех часов. В итоге их удалось вытащить, привязав к корзинным носилкам с тросовым механизмом.
Пострадавших срочно доставили в больницу на скорой помощи. У них диагностированы переломы рук и ног. В связи с инцидентом власти Аланьи объявили о планах обновить предупреждающие знаки на пешеходных тропах и перепланировать опасные участки маршрута.
