15 ноября 2025, 10:18

SHOT: Россиянин и украинка выживали пять часов после срыва со скалы в Турции

Фото: iStock/pitr134

Россиянин и украинка сорвались со скалы во время пешего похода в Турции. Пара с жуткими переломами выживала более пяти часов в скалистой местности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.