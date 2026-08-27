Молодой отец упал в чан с кипящим сахаром
В индийском штате Махараштра 25-летний рабочий Даниш погиб в результате несчастного случая на производстве пальмового сахара. Мужчина упал в чан с кипящей карамельной массой, сообщает Mirror.
Трагедия произошла 21 августа, и ее зафиксировали камеры наблюдения. Даниш стоял у края открытой ёмкости, неожиданно потерял равновесие и рухнул в кипящую жидкость. Коллеги услышали его крики и немедленно бросились на помощь, пытаясь достать товарища черпаками. Им удалось извлечь пострадавшего, несмотря на экстремальную температуру содержимого.
На земле Даниш продолжал кричать от боли и просить воды, однако полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался в больнице. На заводе в тот день варили джаггери — традиционный индийский нерафинированный сахар, который получают увариванием тростникового сока до густоты карамели.
Погибший был родом из деревни Муди в штате Уттар-Прадеш. Он приехал на заработки, чтобы помочь семье расплатиться с долгом в 70 тысяч рупий (более 60 тысяч рублей). У Даниша остались жена, двухмесячный сын, родители, брат и сестра.
Полиция Махараштры провела вскрытие, тело доставили на родину. Старший офицер Шамшер Бахадур Сингх отметил, что жалоб от родственников пока не поступало.
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