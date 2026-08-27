27 августа 2026, 13:08

Mirror: Молодой отец упал в чан с кипящим сахаром в Индии и погиб

Фото: istockphoto/myshkovsky

В индийском штате Махараштра 25-летний рабочий Даниш погиб в результате несчастного случая на производстве пальмового сахара. Мужчина упал в чан с кипящей карамельной массой, сообщает Mirror.