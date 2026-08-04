В Индии полицейский изнасиловал и убил девочку
В штате Уттар‑Прадеш (Индия) задержали полицейского по подозрению в изнасиловании и убийстве 10‑летней девочки. Об этом пишет издание Navbharat Times.
Согласно материалам дела, 28 июля вечером ребёнок пошёл в больницу, чтобы отнести еду старшей сестре, которая проходила там лечение. Девочка должна была вскоре вернуться домой, но пропала. Позже её тело обнаружили в реке.
В ходе расследования подозрение пало на сотрудника полиции Абхишека Ядава, проходившего службу в Горакхпуре. Следствие полагает, что мужчина предложил девочке подвезти её до дома, однако вместо этого отправился с ней на берег реки, где совершил тяжкое преступление. Смерть наступила из‑за перелома шеи.
Подозреваемого взяли под стражу. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.
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