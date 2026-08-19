В Индии тигр уволок лошадь в лес на глазах у людей
В индийском штате Уттаракханд тигр средь бела дня напал на лошадь. Об этом сообщает издание Need To Know.
Тигр схватил лошадь за шею и, несмотря на ее попытки вырваться, уволок ее в заросли. Момент нападения попал на видео, которое распространилось в Сети. После инцидента местный лесной департамент усилил патрулирование территории. В настоящий момент специалисты ведут поиски хищника.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш тигр проник в хижину, схватил спящую женщину за голову и вытащил ее на улицу. Услышав крики, местные жители бросились на помощь с факелами. Хищник оттащил жертву на 300 метров, испугался огня и сбежал в лес. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
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