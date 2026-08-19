Турист из Индии не выжил на горе в российском регионе

19 августа 2026, 19:45

Турист из Индии погиб на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

Фото: iStock/Solovyova

Турист из Индии трагически погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС и СК.