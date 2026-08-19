Турист из Индии не выжил на горе в российском регионе
Турист из Индии трагически погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на МЧС и СК.
По данным ведомств, группа была зарегистрирована и состояла из трех человек. Они готовились к восхождению на Эльбрус, но внезапно запросили помощь на высоте около 2,7 тысячи метров.
На место происшествия направили 11 спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и две единицы техники. В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что три туриста попали под камнепад на высоте около 2,3 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел ночью на пике 20 лет ВЛКСМ, когда группа находилась на маршруте. В результате обвала камней туристы получили травмы.
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