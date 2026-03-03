Мужчина погиб, задохнувшись в загоревшейся машине на юго-западе Москвы
Мужчина погиб, задохнувшись в машине на юго-западе Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места инцидента.
Согласно материалу, на въезде во двор в моторном отсеке автомобиля произошло возгорание. Пламя оперативно потушили. После ликвидации пожара на заднем сиденье машины обнаружили мужчину без сознания.
Прибывшие специалисты попытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось. Точный адрес происшествия и личность погибшего в публикации не уточняются.
