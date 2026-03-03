Фермеры обнаружили в поле тело задушенного поясом от брюк мальчика

03 марта 2026, 06:03

В Бангладеш на рисовом поле нашли тело задушенного поясом от брюк 11-летнего мальчика

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

В Бангладеш расследуют убийство 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на рисовом поле в области Раджшахи. Об этом пишет The Daily Star.