Фермеры обнаружили в поле тело задушенного поясом от брюк мальчика
В Бангладеш расследуют убийство 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на рисовом поле в области Раджшахи. Об этом пишет The Daily Star.
Вечером 1 марта юный Адиб Ахнаф вышел из дома в деревне Бил-Дхармапуре, чтобы помолиться в мечети, и не вернулся. Родители искали его всю ночь, предполагая, что мальчик мог заночевать у родственников. Однако с ребенком случилось ужасное.
Утром 2 марта фермеры наткнулись на бездыханное детское тело в поле и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители заметили обмотанный вокруг шеи погибшего пояс от брюк — предварительно, он мог стать орудием убийства. В настоящий момент у полиции нет подозреваемых, возможный мотив преступления также не установлен.
