Достижения.рф

Фермеры обнаружили в поле тело задушенного поясом от брюк мальчика

В Бангладеш на рисовом поле нашли тело задушенного поясом от брюк 11-летнего мальчика
Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

В Бангладеш расследуют убийство 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили на рисовом поле в области Раджшахи. Об этом пишет The Daily Star.



Вечером 1 марта юный Адиб Ахнаф вышел из дома в деревне Бил-Дхармапуре, чтобы помолиться в мечети, и не вернулся. Родители искали его всю ночь, предполагая, что мальчик мог заночевать у родственников. Однако с ребенком случилось ужасное.

Утром 2 марта фермеры наткнулись на бездыханное детское тело в поле и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители заметили обмотанный вокруг шеи погибшего пояс от брюк — предварительно, он мог стать орудием убийства. В настоящий момент у полиции нет подозреваемых, возможный мотив преступления также не установлен.

Ранее «Радио 1» передавало, что семья 77-летней россиянки Татьяны Коноваловой, перенесшей инсульт в Южной Корее, не может организовать её медэвакуацию на Родину даже после погашения долга перед больницей.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0