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Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы

07 марта 2024, 09:13

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Акустическую систему украли в магазине электроники на Коммунистической улице в городе Мытищи, по подозрению в краже полиция задержала 21-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, дождавшись, когда из торгового зала выйдет консультант, забрал с полки акустическую систему и ушёл из магазина», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить маршрут похитителя и задержали его по месту жительства. Молодой человек рассказал, что похищенное он продал, а деньги потратил.


Против задержанного завели дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мытищи
#кража
#полиция
#криминал
#происшествие
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В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре
Минздрав: двое пострадавших в Шагонаре находятся в крайне тяжелом состоянии
07 марта 2024, 09:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на ТЭЦ в тувинском Шагонаре.
По сообщениям ведомства, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Ещё шестеро – в тяжёлом.

В настоящее время они все проходят лечение в Красноярске, куда были экстренно доставлены с ожогами разной степени и отравлением угарным газом.

Днём ранее глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщал, что на Шагонарской ТЭЦ произошёл взрыв, после которого вспыхнул пожар. Отмечалось, что пострадали как минимум 14 человек. Позднее стало известно о пропавших без вести. На место оперативно прибыли спецслужбы, был создан оперативный штаб.

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#тэц
#пожар
#взрыв
#пострадавшие
#больница
#ожоги
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В исправительной колонии города Пугачёва осужденные устроили погром
07 марта 2024, 08:52

Фото: iStock/Thomasaf

В исправительной колонии №4 города Пугачёва, расположенной в Саратовской области, произошел инцидент, в результате которого осуждённые демонстративно устроили погром имущества. Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России, нарушение порядка произошло 6 марта.
Основным инициатором инцидента стал осуждённый Г., который является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. У него уже было 54 взыскания, и он содержится в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Мужчина наотрез отказался выполнять требования сотрудников администрации учреждения. Они требовали у заключённого выдать запрещенный в колонии предмет.

Несколько других осуждённых поддержали действия Г. и повредили имущество, сломав окна и отсекающие двери в отряде. После профилактических мер заключённые, устроившие потасовку и погром, отказались продолжать бунт.

В настоящее время проводится оценка размера причиненного материального ущерба. Сотрудники администрации контролируют обстановку в учреждении, и исправительная колония продолжает работать в штатном режиме.

ИК №4 в Пугачёве уже привлекала внимание СМИ в марте 2021 года, когда из неё был освобождён «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который отбывал долгий срок за похищение и изнасилование двух девушек. Однако Мохов снова оказался на скамье подсудимых по новому делу об убийстве, совершенном в его доме в августе 2022 года. Ему предъявляют обвинение в укрывательстве убийства.

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#имущество
#колония
#сотрудники
#фсин
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Два моряка в Красном море впервые погибли от атаки хуситов
07 марта 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Wirestock

Атака йеменских хуситов на судно True Confidence в Аденском заливе привела к трагической гибели двух членов экипажа, сообщило посольство Великобритании. До этого случая человеческих жертв во время нападений не было.
Судно было атаковано и в результате возник пожар. На борту True Confidence находились 20 моряков, их охраняли три вооружённых человека.

«Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов», — сообщается на странице посольства в соцсети Х.
Важно отметить, что хуситы в своем заявлении неправильно назвали судно американским. CNN сообщает, что на самом деле сухогруз принадлежит либерийской организации и находится под управлением Греции. True Confidence выполнял задачу перевозки металлопродукции и грузовиков из Китая в Саудовскую Аравию.

Дипломатическое представительство Великобритании выразило соболезнования родным и близким погибших моряков и призвало хуситов прекратить атаки на корабли в Аденском заливе. Это не первый случай нападений на суда в этом регионе, и безопасность мореплавания важна для всех стран, участвующих в международной торговле.

По данным агентства Reuters, в результате атаки йеменских боевиков без вести пропали как минимум три члена экипажа судна, а еще четверо получили серьезные ожоги. Источники сообщают, что атакованное судно, возможно, было брошено.

Йеменские хуситы производят атаки судов в Красном море с начала осени 2023 года. Это стало ответом группировки на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

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#судно
#соболезнования
#хуситы
#йемен
#корабль
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В Бразилии в холодильнике нашли труп женщины, зарезанной любовником её дочери
07 марта 2024, 05:28

Фото: iStock/Magson_Alves_de_Paiva

Бразильские власти обнаружили мёртвое и разлагающееся тело женщины внутри холодильника после того, как она была убита бойфрендом своей дочери, сообщила гражданская полиция Алагоаса.
По информации британской газеты Daily Mail, 44-летняя Флавия душ Сантуш была убита в результате драки со своей 13-летней дочерью и ее 22-летним бойфрендом в ее доме в северо-восточном городе Масейо.

Как рассказал начальник гражданской полиции Алагоаса Тьяго Прадо, душ Сантуш была разгневана вечером в прошлую пятницу, когда она пришла домой с работы и столкнулась с бойфрендом своей дочери, которому она ранее запретила посещать их дом. Возникший по этому поводу спор перерос в насилие, и в ходе драки бойфренд дочери Флавии несколько смертельных ударов ножом «в область черепа, шеи и груди». После этого девочка и её бойфренд смыли кровь с пола и отправились спать в специально снятый ими для проживания дом.

Отец бойфренда девушки помог им обоим поместить тело душ Сантуш, завернутое в одеяло, в холодильник и продержал там труп до вторника, после чего он приказал своему сыну вынести тело из дома.

Бразильскую полицию привел к заброшенному холодильнику водитель, которого наняли для перевозки тела Флавии душ Сантуш в лесную местность примерно в восьми милях от ее дома. Он заподозрил неладное, когда увидел, что холодильник обмотан скотчем.

Тьяго Прадо рассказал бразильскому новостному изданию G1, что девочка пыталась скрыть преступление, выдавая себя за свою мать и отправляя сообщения через WhatsApp людям, которые ее знали.

В итоге полиция арестовала 13-летнюю дочь покойной и её 22-летнего бойфренда, которого обвиняет в убийстве, сокрытии трупа и растлении несовершеннолетней. Отец последнего также был арестован за помощь в сокрытии тела Флавии душ Сантуш.

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#бразилия
#женщины
#педофилия
#убийство
#полиция
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Три человека погибли и пять пострадали после массового ДТП в Саратовской области
07 марта 2024, 04:40

Фото: iStock/Anton_Novikov

Три человека погибли и ещё пять пострадали из-за столкновения сразу трёх автомобилей в Петровском районе Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную службу спасения.
В свою очередь, в областном главке МВД рассказали, что, согласно предварительным данным, «Лада» столкнулась сразу с двумя «Тойотами». В итоге пять человек, находившихся в салонах обоих японских автомобилей, оказались госпитализированы, в то время как водитель и пассажиры «Лады» скончались на месте аварии.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, сообщили, что на трассе Р-22 «Каспий» в Подмосковье столкнулись сразу четыре автомашины. Погибли три человека, и ещё двое пострадали.

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#дтп
#погибшие
#мвд
#пострадавшие
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Российские моряки, осужденные за наркотики в Кабо-Верде, вернулись в Мурманск
Депутат Веллер: осужденные в Кабо-Верде российские моряки вернулись в Мурманск
07 марта 2024, 04:16

Фото: iStock/CreativeNature_nl

Российские моряки, задержанные в Кабо-Верде в 2019 году и осужденные за наркоторговлю, вернулись в Мурманскую область, сообщил депутат Государственной думы Алексей Веллер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат заявил об уверенности в том, что «большинство моряков» оказались в этой истории, не зная о том, для какого путешествия их наняли.

«Пять лет в африканской тюрьме – это тяжелейшее испытание и наказание», – добавил парламентарий.

Напомним, что в феврале 2019 года российские моряки были задержаны в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина. Судно оставалось в порту Прайя. По одной из версий, несколько вооруженных людей заставили их взять груз на борт; в феврале 2020 года суд признал их виновными.

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#происшествия
#наркотики
#россия
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CENTCOM: Три члена экипажа сухогруза True Confidencе погибли после атаки хуситов
07 марта 2024, 03:11

Фото: iStock/InfinitumProdux

Три члена экипажа либерийского сухогруза True Confidence погибли и ещё четыре получили ранения после того, как судно было атаковано в Аденском заливе йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом 7 марта заявило Центральное командование армии США (CENTCOM) в своих социальных сетях.
Американские военные добавили, что это уже пятый случай запуска противокорабельных ракет со стороны йеменских сил за последние два дня.

Также это стало первым случаем, когда из-за атак хуситов на проходящие в Красном море суда погибли люди. В ответ на это, по информации телеканала Al Masirah, США и Великобритания нанесли два авиаудара по аэропорту Эль-Ходейда в Йемене.

Ранее военный представитель хуситского повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что «военно-морские силы Йемена» атаковали судно True Confidence лишь после того, как его экипаж проигнорировал соответствующее предупреждение. Ранее Сариа заявлял о том, что хуситы могут расширить зону своих действий в акваториях Красного и Аравийского морей, если боевые действия в секторе Газа продолжатся.

По данным BBC News, сухогруз, следовавший под флагом Барбадоса, попал под обстрел в 9:30 по Гринвичу (12:30 мск). Экипаж покинул поврежденное судно, когда там начался пожар. Сейчас в этом районе находятся шесть военных кораблей ВМС США, уточняет CNN.

Всего на True Confidence находились 20 моряков и три вооруженных охранника. Reuters со ссылкой на источники пишет, что три члена экипажа пропали без вести.

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке. По оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

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#хуситы
#судно
#атака
#сша
#военные
#погибшие
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В Запорожье заявили об исчезновении сотен поддерживающих Россию людей
Рогов: Сотни запорожцев, поддержавших Россию, пропали с февраля 2022 года
07 марта 2024, 02:28

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сотни пророссийски настроенных жителей Запорожья пропали без вести с февраля 2022 года, заявил руководитель гражданского движения «Мы с Россией» Владимир Рогов эфире «Радио России».
«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто "свернули" челюсть, поломали руки, ноги, ключицу (…) и оставили пусть там поломанным, калекой, но живым», – заявил он.

По его словам, украинские силовики проводят внесудебные расправы на своей территории против людей с пророссийскими взглядами.

Напомним, 30 сентября 2022 года четыре новых региона – Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области – вошли в состав России по результатам референдумов, прошедших в данных регионах прошли 23-27 сентября 2022 года.

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#запорожская область
#всу
#сво
#россия
#украина
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ТСН: В Харьковской области на востоке Украины слышны взрывы
07 марта 2024, 02:11

Фото: iStock/ponomarencko

В ночь на 7 марта в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское телевизионное агентство ТСН.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#взрывы
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