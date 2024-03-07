Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Акустическую систему украли в магазине электроники на Коммунистической улице в городе Мытищи, по подозрению в краже полиция задержала 21-летнего ранее судимого местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, дождавшись, когда из торгового зала выйдет консультант, забрал с полки акустическую систему и ушёл из магазина», — говорится в сообщении.Полицейские сумели установить маршрут похитителя и задержали его по месту жительства. Молодой человек рассказал, что похищенное он продал, а деньги потратил.
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