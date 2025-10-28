В Алма-Ате сотрудники КНБ предотвратили планировавшийся 5 иностранцами теракт
Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана предотвратили теракт в Алматы, который планировали пять иностранных граждан. Преступники арестованы, следствие продолжается, пишет РИА Новости.
Осенью 2025 года, во время подготовки к атаке, сотрудники КНБ провели успешную операцию. Кроме того, в сентябре и октябре задержали восемь граждан Казахстана за подозрение в пропаганде терроризма. Эти события подчеркивают важность работы правоохранительных органов в борьбе с угрозами безопасности страны.
В Москве ФСБ России предотвратила попытку теракта против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку теракта на территории Ставропольского края. По информации ведомства, злоумышленник планировал взорвать здание администрации Георгиевского муниципального округа.
