В Крыму задержали жителя Судака за призывы к насилию над русским населением

Фото: iStock/Zolnierek

В Судаке задержан местный житель, который подозревается в публичных призывах к насилию над русским населением. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.



Предварительно, 61-летний мужчина размещал в социальной сети Facebook* публикации, в которых оскорбительно высказывался о русских и призывал к насильственным действиям.

В отношении жителя возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Иван Мусатов

