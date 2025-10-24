В Крыму задержали жителя Судака за призывы к насилию над русским населением
В Судаке задержан местный житель, который подозревается в публичных призывах к насилию над русским населением. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Предварительно, 61-летний мужчина размещал в социальной сети Facebook* публикации, в которых оскорбительно высказывался о русских и призывал к насильственным действиям.
В отношении жителя возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: