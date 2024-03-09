На Украине врач изнасиловал сотни пациентов, усыпляя их и снимая все на видео

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Врач из Закарпатья давал своим пациентам снотворное, после чего они засыпали, а он насиловал их. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинского журналиста.
Жертвами медика стали сотни человек.
В мобильном телефоне мужчины при обыске нашли более сотни фото и видео, на которых видно, как врач насилует спящих пациентов.
В настоящее время медицинский работник задержан. Правоохранители устанавливают личности пострадавших.
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В мобильном телефоне мужчины при обыске нашли более сотни фото и видео, на которых видно, как врач насилует спящих пациентов.
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Анастасия Хохлова