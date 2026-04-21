Молодой россиянин погиб в Таиланде, его нашли под окнами люксового кондоминиума

21 апреля 2026, 11:49

Khaosod: молодой россиянин выпал из окна люксового кондоминиума на Пхукете

Фото: istockphoto/ArtRachen01

На Пхукете 20 апреля обнаружили 22-летнего гражданина России под окнами элитного кондоминиума Phyll, расположенного рядом с торговым центром Central Phuket. Об этом сообщает местное издание Khaosod.





По данным полиции, молодой человек выпал из окна и выжил после падения. Прибывшие на место происшествия врачи и правоохранители доставили россиянина в больницу в критическом состоянии, но спасти его не удалось.



Личность погибшего установили — это Владислав Евгеньевич (фамилия не раскрывается). Тайская полиция начала расследование, которое продолжается до сих пор.



В районе трагедии традиционно проживает много российских туристов и экспатов.



