Пожилого туриста избили трое мужчин в Таиланде
В Таиланде трое молодых мужчин напали на пожилого туриста из Европы из-за игр с водой. Об этом пишет The Pattaya News.
Инцидент произошел 16 апреля на Уокинг-стрит в Паттайе, где проходил водный фестиваль в честь тайского Нового года — Сонгкрана. На пожилого путешественника набросились в так называемой «мокрой зоне», где все брызгались водой из игрушечных пистолетов.
Злоумышленники окружили европейца, повалили его на землю и принялись избивать ногами. Очевидцы предположили, что нападавшие также являются туристами, так как внешне напоминали жителей Ближнего Востока.
Местные полицейские заявили, что пострадавший к ним не обращался, и призвали всех участников конфликта самостоятельно явиться в участок для разбирательства.
