Молодой россиянин утонул в карьере в Свердловской области

27 июля 2026, 20:12

Под Екатеринбургом утонул 20-летний Андрей Силин

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

На окраине Екатеринбурга завершились поиски 20-летнего Андрея Силина. Как сообщила его мать Ирина, молодой человек погиб, утонув в водоеме, пишет E1.