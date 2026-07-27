Молодой россиянин утонул в карьере в Свердловской области
На окраине Екатеринбурга завершились поиски 20-летнего Андрея Силина. Как сообщила его мать Ирина, молодой человек погиб, утонув в водоеме, пишет E1.
Инцидент произошел вечером 12 июля в поселке Северка (Железнодорожный район). В тот день Силин отдыхал на природе в компании друзей. Возвращаясь обратно, он отстал от товарищей и двигался позади основной группы.
По предварительным данным, молодой человек оступился и сорвался в воды Северского карьера. Оперативные поиски, начатые незамедлительно, результатов не принесли — на месте удалось обнаружить лишь один из его кроссовок. Тело погибшего нашли спустя несколько дней.
Прощание с Андреем Силиным состоится в четверг, 30 июля, в 09:45 по адресу: улица Челюскинцев, 60. Трагедия на Северском карьере стала очередной в череде несчастных случаев на водоемах Свердловской области в текущем летнем сезоне.
В региональном управлении Следственного комитета отмечают, что всплеск подобных происшествий связан с последствиями паводка, из-за которого значительно усилилось течение в реках и карьерах — многие пловцы не могут справиться с водными потоками. В свою очередь, специалисты МЧС акцентируют внимание на том, что зачастую жители Среднего Урала игнорируют базовые правила безопасности на воде.
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