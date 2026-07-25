Два врача утонули, пытаясь достать из озера упавший в воду телефон
В индийском штате Джаркханд двое медиков утонули в озере, пытаясь достать мобильный телефон, упавший в воду. Об этом сообщает NDTV.
Трагедия произошла на озере Димна в Джамшедпуре. Трое сотрудников медицинского колледжа MGM отправились на прогулку около трёх часов ночи. Один из них случайно выронил телефон у шлюзовых ворот. Его коллега зашёл в воду, чтобы поднять устройство, однако по неизвестной причине внезапно начал тонуть.
Двое, которые ждали на берегу, бросились на помощь товарищу, однако это лишь привело к более плачевному исходу. Выжить сумел лишь один врач — остальные ушли на дно. Тела погибших нашли спустя четыре с лишним часа. Их имена и точный возраст в материале не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что туристы довели выбросившегося на берег Анапы дельфина до смерти. Люди хватали истощённую афалину за хвост, гладили, фотографировались с ней и пытались вернуть в воду самостоятельно.
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