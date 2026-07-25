Два врача утонули, пытаясь достать из озера упавший в воду телефон

25 июля 2026, 06:22

NDTV: В индийском штате Джаркханд два врача утонули, пытаясь достать телефон из озера

Фото: iStock/Zephyr18

В индийском штате Джаркханд двое медиков утонули в озере, пытаясь достать мобильный телефон, упавший в воду. Об этом сообщает NDTV.