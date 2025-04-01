Молодой, страстный: мать влюбилась в парня родной дочери и совершила страшное. Детали двойного убийства из-за порочной связи

Марина Вавилова с семьей (фото: кадр из программы «Следствие вели»)
Слово «мама» у большинства людей ассоциируется с теплом, заботой и поддержкой. Но в 1883 году в СССР произошла история, перевернувшая это представление. Семья Вавиловых стала печально известной после страшного преступления, совершенного матерью против родной дочери и её возлюбленного. Что толкнуло женщину на двойное убийство, расскажет «Радио 1».
Марина Вавилова: как зарождался монстр
Марина Вавилова родилась в СССР и в юности работала на птицефабрике. Простая жизнь в провинции тяготила её – она мечтала о красивой, но не знала, как её достичь. Судьба сама подкинула ей шанс: однажды она задержалась на работе и опоздала на электричку. В этот момент к ней подъехал мужчина — нелегальный таксист Василий Вавилов. Он предложил подвезти девушку, завязался разговор, и вскоре Марина стала его женой.
Отношения этой пары нельзя было назвать счастливыми или страстными — это был брак по расчету. Василий дал Марине новую жизнь в Москве, обеспечил комфортом, а она играла роль преданной жены.
Но со временем её аппетиты росли. Она начала заниматься маникюром на дому, завела связи в элитных кругах и быстро втянулась в жизнь, полную удовольствий. Вскоре Марина поняла, что её уже не устраивает лишь финансовое благополучие — ей не хватало страсти. Так она завела себе молодого любовника.
Цена предательства: первая попытка убийства
Роман с молодым парнем недолго оставался тайной — Василий Вавилов сам увидел, как его жена целуется с другим мужчиной. Он не стал устраивать скандал — решил проучить Марину. В одну из ночей мужчина подстерег её, оглушил ударом по голове, связал и отнёс на железнодорожные пути.
Марина Вавилова (фото: кадр из программы «Следствие вели»)
Когда Марина очнулась, она осознала, что обречена. Она видела, как её муж просто стоит рядом и молчит, ожидая приближающийся поезд. В панике женщина начала молить о пощаде. В последний момент Василий сжалился и убрал её с путей. Он не собирался её убивать, но дал понять, что измена больше не сойдёт с рук.
«Еще одна измена — убью», — сказал он.
Женщина решила для себя, что отныне она будет образцовой женой и не будет пытаться строить отношения на стороне. В итоге у них родилась дочь Светлана. Казалось, что жизнь вошла в спокойное русло. Однако Марина все равно жаждала новых ощущений. И в итоге она не сдержалась перед соблазном.
Любовник дочери: связь, ставшая смертельной
Когда Светлана Вавилова выросла, у неё появился молодой парень — Евгений Свиридов. Именно его так не хватало Марине — молодой, горячий, азартный. В конце концов женщина не выдержала. Завести роман с любовником дочери оказалось проще, чем она думала. Однажды она попросила Евгения подвезти её, и в машине началась доверительная беседа. В итоге они приехали не к дому, а в гараж молодого человека, где и начался их роман.
Евгений Свиридов и Светлана Вавилова (фото: кадр из программы «Следствие вели»)
Марина, уже наученная горьким опытом, скрывала отношения, но Евгений оказался не столь осторожным. Он гордился тем, что у него отношения со взрослой женщиной. Однажды он принёс ей свою фотографию с подписью: «Страстной Марине на память». Однако Вавилова старшая решила прекратить эту связь: она прекрасно помнила, что измена может стоить ей жизни. Но Евгений начал шантажировать женщину тем, что все расскажет ее мужу.
Страх перед Василием вновь сковал женщину, поэтому она согласилась на условия молодого человека.
Первое убийство: Евгений Свиридов
Однажды ночью Марина Вавилова снова отправилась в гараж к любовнику. Она дождалась, пока Евгений заснёт, и затем нанесла ему смертельный удар кирпичом по голове. Чтобы запутать следствие, она раздела мужчину, уложила его возле выхлопной трубы автомобиля, завела двигатель и ушла. Ей казалось, что она совершила идеальное убийство. Но в гараже она оставила улику — каблук.
Тело Евгения нашли случайные прохожие, когда заметили дым, выходящий из гаража.
Фото: кадр из программы «Следствие вели»
Убила родную дочь
Следователи сразу заподозрили, что смерть не была случайной, но Марина ещё не была в поле их зрения. А тем временем у неё возникла новая проблема — её дочь Светлана нашла ту самую фотографию с подписью. Осознав, что мать спала с её парнем, девушка пришла в ярость. Так же, как и Евгений, девушка угрожала, что расскажет все своему отцу. Марина решила избавиться ещё от одного возможного доносчика: женщина лишила жизни единственную дочь.
Разоблачение Марины Вавиловой
Соседи слышали, что перед трагедией в квартире был громкий скандал. Подруга Светланы рассказала следователям, что в последний момент девушка звонила ей и была в бешенстве. Следователи уже подозревали Марину, поэтому установили за ней слежку. Марина же наоборот была уверена, что она в безопасности.
Однажды её задержали на лестничной клетке с каблуками в руках — она пыталась избавиться от улик. Экспертиза показала, что каблук идеально совпал с обломком, найденным в гараже. Марина Вавилова была признана виновной в двух убийствах — своего любовника и родной дочери. Однако её приговор удивил многих — всего 15 лет заключения.
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