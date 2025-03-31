Серия таинственных убийств в подсобках московских ресторанов. Кто и зачем на самом деле убивал невест на свадьбе?

Фото: iStock/Chicetin
Свадьба — это день, который должен быть наполнен радостью и весельем, однако иногда трагические события омрачают это важное событие. Одним из самых страшных и необъяснимых происшествий является убийство невесты на свадьбе.
Так и произошло в далеком 1977 году в двух московских семьях. С разницей в год на торжестве любви были убиты невесты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/manifeesto
В московском ресторане свадьба «пела и плясала», и вдруг невеста Татьяна пропала. Спрятали для выкупа? А где же требования гостей? Жених заволновался, да и гости немного погодя начали искать виновницу торжества. Жених, обходя подсобные помещения ресторана, в подсобке нашел возлюбленную, только она была уже бездыханной. Увиденное женихом привело его в стопор: ни говорить, ни двигаться несчастный влюбленный не мог.
В ту же минуту в комнату заглянул брат убитой и, увидев немую сцену, отлучился на кухню за топориком. Алкоголь и страшная картина убитой сестры затуманили мужчине голову, и, не разбираясь в случившемся, в той же подсобке он лишил жизни жениха.
Фото: iStock/Denise Hasse
Разыгравшаяся драма удивила даже прибывших на место оперативников. Брат невесты не скрывал своей вины в убийстве жениха, а вот с Татьяной в белом платье всё было запутано. Среди родных людей недоброжелателей не нашлось, все друг у друга на виду, кому же вздумалось лишить невесту жизни?
Первой зацепкой стал найденный среди свадебных фотографий кадр, на где невеста запечатлена с незнакомым мужчиной, которого на свадьбу не приглашали. Кадр был размытым, но этого было достаточно, чтобы повернуть следствие на поиски незнакомца. К тому же при осмотре фото родителями Татьяны ее 7-летняя сестра рассказала, что накануне торжества к невесте подходил мужчина и подарил черную розу.
Рассказ малышки был похож на сказку, ведь черных роз не бывает. Однако при осмотре личных вещей убитой факты указали на обратное. Черную розу забрали на экспертизу, которая указала, что цветок окрашен редкой автомобильной краской.
Следователи, имея снимок подозреваемого, начали обходить автомастерские в поисках таинственного мужчины. В один из дней им улыбнулась удача, и мужчину узнали. Кроме того, коллега подозреваемого рассказал правоохранителям, что накануне убийства одалживал костюм другу.
Мужчину задержали, им оказался 26-летний Виталий Соломин, и на допросе тот поведал, что невеста была любовью всей его жизни. Он познакомился с ней 8 лет назад, когда Татьяна была еще школьницей. Страстная любовь совсем юных людей привела к рождению ребенка. Молодого отца забрали в армию, а школьница осталась с ребенком ждать его возвращения. После армии Виталий испугался семьи и сбежал. Желание вернуться к возлюбленной и ребенку появилось у него, когда та уже собиралась замуж за другого.
Родители Татьяны подтвердили слова Соломина и раскрыли семейный секрет: сестра Татьяны была ее дочерью. Черная роза была прощальным подарком Виталия своей возлюбленной, а ни какой не черной меткой убийцы, как предполагало следствие. Расследование окончательно зашло в тупик.
Фото: iStock/manifeesto
Спустя год несчастье пришло в другую семью. Невесту Ирину Волокушину убили при похожих обстоятельствах. Тело также было обнаружено в подсобке, и способ убийства такой же. Как и в первом случае, убийца снял с виновницы торжества фату и забрал ее с собой. Начали искать фотографа для просмотра кадров свадьбы, но в этот раз он бесследно исчез вместе со снимками. Кроме того, из опроса свидетелей стало известно, что свадебную съемку и вовсе никто не заказывал, а она была.
Из дела об убийстве Татьяны оперативники нашли данные о фотографе Сергее Петрове и нагрянули к нему с обыском. Среди множества техники милиция нашла фату невесты Ирины. Сергей пытался врать следствию о реквизите и совпадениях, но экспертиза всё расставила по своим местам.
Как оказалось, фотограф презирал «невинных невест» и считал, что они недостойны белого платья. Для тех, кто вступал в интимные отношения до свадьбы, он определил в качестве наказания смерть. Подробности личной жизни девушек психопат узнавал в процессе фотосъемки, под предлогом лучше раскрыть образ невесты.
Вина фотографа была доказана по двум преступлениям, но на самом деле, сколько жертв на его руках, остается неизвестным. По законам советского времени преступник получил высшую меру наказания.
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Пропажа невесты обернулась трагедией
Фото: iStock/manifeesto
В московском ресторане свадьба «пела и плясала», и вдруг невеста Татьяна пропала. Спрятали для выкупа? А где же требования гостей? Жених заволновался, да и гости немного погодя начали искать виновницу торжества. Жених, обходя подсобные помещения ресторана, в подсобке нашел возлюбленную, только она была уже бездыханной. Увиденное женихом привело его в стопор: ни говорить, ни двигаться несчастный влюбленный не мог.
В ту же минуту в комнату заглянул брат убитой и, увидев немую сцену, отлучился на кухню за топориком. Алкоголь и страшная картина убитой сестры затуманили мужчине голову, и, не разбираясь в случившемся, в той же подсобке он лишил жизни жениха.
Таинственная черная роза
Фото: iStock/Denise Hasse
Разыгравшаяся драма удивила даже прибывших на место оперативников. Брат невесты не скрывал своей вины в убийстве жениха, а вот с Татьяной в белом платье всё было запутано. Среди родных людей недоброжелателей не нашлось, все друг у друга на виду, кому же вздумалось лишить невесту жизни?
Первой зацепкой стал найденный среди свадебных фотографий кадр, на где невеста запечатлена с незнакомым мужчиной, которого на свадьбу не приглашали. Кадр был размытым, но этого было достаточно, чтобы повернуть следствие на поиски незнакомца. К тому же при осмотре фото родителями Татьяны ее 7-летняя сестра рассказала, что накануне торжества к невесте подходил мужчина и подарил черную розу.
Рассказ малышки был похож на сказку, ведь черных роз не бывает. Однако при осмотре личных вещей убитой факты указали на обратное. Черную розу забрали на экспертизу, которая указала, что цветок окрашен редкой автомобильной краской.
Запутанная личная жизнь невесты
Следователи, имея снимок подозреваемого, начали обходить автомастерские в поисках таинственного мужчины. В один из дней им улыбнулась удача, и мужчину узнали. Кроме того, коллега подозреваемого рассказал правоохранителям, что накануне убийства одалживал костюм другу.
Мужчину задержали, им оказался 26-летний Виталий Соломин, и на допросе тот поведал, что невеста была любовью всей его жизни. Он познакомился с ней 8 лет назад, когда Татьяна была еще школьницей. Страстная любовь совсем юных людей привела к рождению ребенка. Молодого отца забрали в армию, а школьница осталась с ребенком ждать его возвращения. После армии Виталий испугался семьи и сбежал. Желание вернуться к возлюбленной и ребенку появилось у него, когда та уже собиралась замуж за другого.
Родители Татьяны подтвердили слова Соломина и раскрыли семейный секрет: сестра Татьяны была ее дочерью. Черная роза была прощальным подарком Виталия своей возлюбленной, а ни какой не черной меткой убийцы, как предполагало следствие. Расследование окончательно зашло в тупик.
Второй эпизод
Фото: iStock/manifeesto
Спустя год несчастье пришло в другую семью. Невесту Ирину Волокушину убили при похожих обстоятельствах. Тело также было обнаружено в подсобке, и способ убийства такой же. Как и в первом случае, убийца снял с виновницы торжества фату и забрал ее с собой. Начали искать фотографа для просмотра кадров свадьбы, но в этот раз он бесследно исчез вместе со снимками. Кроме того, из опроса свидетелей стало известно, что свадебную съемку и вовсе никто не заказывал, а она была.
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Псих с фотоаппаратом
Из дела об убийстве Татьяны оперативники нашли данные о фотографе Сергее Петрове и нагрянули к нему с обыском. Среди множества техники милиция нашла фату невесты Ирины. Сергей пытался врать следствию о реквизите и совпадениях, но экспертиза всё расставила по своим местам.
Как оказалось, фотограф презирал «невинных невест» и считал, что они недостойны белого платья. Для тех, кто вступал в интимные отношения до свадьбы, он определил в качестве наказания смерть. Подробности личной жизни девушек психопат узнавал в процессе фотосъемки, под предлогом лучше раскрыть образ невесты.
Вина фотографа была доказана по двум преступлениям, но на самом деле, сколько жертв на его руках, остается неизвестным. По законам советского времени преступник получил высшую меру наказания.
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Елена Генералова