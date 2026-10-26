Молодой уралец сжег колонку на АЗС
В Екатеринбурге подросток совершил поджог топливораздаточной колонки на автозаправочной станции по заданию кураторов, которые обеспечили его такси для поездки к месту преступления и последующего скрытия. Об этом сообщили в пресс-службах регионального управления СК РФ и городского УМВД.
По данным следствия, вечером 24 октября обвиняемый, поддерживавший переписку с кураторами в интернете, совершил поджог колонки на АЗС по улице Уральской. Местному жителю предъявили обвинение в диверсии, его задержали.
Как уточнили в УМВД, молодой человек рассказал полицейским, что накануне познакомился в соцсетях с девушкой, которая предложила ему приобрести вейп. Она назначила встречу, а по прибытии подростка попросила отправить геопозицию, после чего перестала выходить на связь.
Тогда с фигурантом связались неизвестные: его заставили приобрести горючую жидкость, проследовать к автозаправке и совершить поджог. Злоумышленники постоянно держали юношу на связи и предоставили ему такси, чтобы он добрался до места преступления и смог скрыться.
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