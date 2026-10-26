Молодой уралец сжег колонку на АЗС

26 октября 2026, 17:56

В Екатеринбурге юноша сжег колонку на АЗС по заданию кураторов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Екатеринбурге подросток совершил поджог топливораздаточной колонки на автозаправочной станции по заданию кураторов, которые обеспечили его такси для поездки к месту преступления и последующего скрытия. Об этом сообщили в пресс-службах регионального управления СК РФ и городского УМВД.