Студент из Пензы поджог полицейский автомобиль в Барнауле по заданию куратора

20 октября 2026, 06:56

Студента из Пензы склонили к поджогу полицейского автомобиля в Барнауле

Фото: iStock/trikolor

19‑летнему студенту из Пензы грозит до 20 лет лишения свободы. Молодого человека убедили совершить поджог служебного автомобиля, припаркованного у отдела полиции в Барнауле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.