Студент из Пензы поджог полицейский автомобиль в Барнауле по заданию куратора
19‑летнему студенту из Пензы грозит до 20 лет лишения свободы. Молодого человека убедили совершить поджог служебного автомобиля, припаркованного у отдела полиции в Барнауле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Как выяснилось, юноша вёл переписку с мошенниками в одном из мессенджеров. Злоумышленники ввели его в заблуждение, убедив, что он помогает спецслужбам, и склонили к совершению преступления.
Пожар удалось оперативно потушить. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители заняты установлением лиц, организовавших преступление.
Ранее в Москве задержали подростка за поджог релейного шкафа. Молодой человек действовал по указанию мошенников.
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