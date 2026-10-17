Во Франции историческое здание ратуши полностью выгорело после поджога протестующими

17 октября 2026, 23:55

SHOT: Во французском Лиможе историческая ратуша полностью выгорело во время протестов

Фото: iStock/Refluo

Во французском Лиможе после поджога протестующими полностью выгорело историческое здание ратуши. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.