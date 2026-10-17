Во Франции историческое здание ратуши полностью выгорело после поджога протестующими
Во французском Лиможе после поджога протестующими полностью выгорело историческое здание ратуши. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Францию сегодня охватили массовые беспорядки: на улицы вышли около 800 тысяч человек. Протесты, вызванные проблемами в сфере образования и ростом цен, быстро превратились в погромы. Агрессивно настроенные люди жгут различные предметы, запускают фейерверки и атакуют полицию.
В Париже, Марселе, Лионе, Нанте, Ренне и других городах пострадали исторические здания и элитные бутики, откуда мародёры выносят дорогие товары. Полиция применяет газ и водомёты. Задержаны около 500 человек, большинство из них подростки.
Участники акций требуют отставки президента Франции Макрона и выражают недоверие полиции. Премьер-министр страны Лекорню заявил, что протестующим не удастся запугать власть, а Макрон призвал к спокойствию и пообещал наказать погромщиков.
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