Молодожены приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену со связанными руками
Молодожены из Марокко приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену у афганцев. Об этом информирует издание Hürriyet.
8 октября в районе автовокзала Алибейкей в Стамбуле женщина выпрыгнула из окна строящегося здания и начала кричать по-арабски, прося прохожих о помощи. Очевидцы немедленно сообщили об этом в полицию, которая оперативно прибыла на место и обнаружила иностранку с незначительными травмами. Она заявила, что в этом здании находится её жених.
Правоохранительные органы освободили пару туристов и доставили их в участок для допроса. Оказалось, что марокканцы прибыли в Стамбул четыре дня назад и стали жертвами похитителей, которые связали им руки и ноги. Злоумышленники также звонили семьям молодоженов и требовали выкуп в размере 18 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) за их освобождение.
Турецкое бюро по борьбе с вымогательством начало расследование и арестовало 18-летнего гражданина Афганистана. В ходе обыска у него изъяли мобильные телефоны, принадлежавшие похищенным марокканцам. Молодой человек заключен под стражу. Расследование продолжается.
