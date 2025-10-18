Молодожены приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену со связанными руками

18 октября 2025, 17:47

Туристы из Марокко провели четыре дня со связанными руками в плену в Стамбуле

Фото: iStock/Sergei-Q

Молодожены из Марокко приехали на отдых в Турцию и четыре дня провели в плену у афганцев. Об этом информирует издание Hürriyet.