В Кемеровской области двое детей погибли в канализационном коллекторе

Фото: iStock/Iulianna Est

В Кемеровской области нашли двух десятилетних детей без признаков жизни в заброшенном канализационном коллекторе, передает РЕН ТВ.



Трагедия произошла в Прокопьевске. Двое мальчиков решили исследовать содержимое люка и открыли его, чтобы заглянуть внутрь. Однако они не смогли выбраться обратно и начали задыхаться.

По предварительной информации, коллектор, в который они попали, ранее принадлежал колбасной фабрике, но предприятие закрылось, и объект оказался заброшенным.

До этого сообщалось, что двое детей утонули в городском пруду Новосибирска, провалившись под тонкий лед. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

