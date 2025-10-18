В Кемеровской области двое детей погибли в канализационном коллекторе
В Кемеровской области нашли двух десятилетних детей без признаков жизни в заброшенном канализационном коллекторе, передает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в Прокопьевске. Двое мальчиков решили исследовать содержимое люка и открыли его, чтобы заглянуть внутрь. Однако они не смогли выбраться обратно и начали задыхаться.
По предварительной информации, коллектор, в который они попали, ранее принадлежал колбасной фабрике, но предприятие закрылось, и объект оказался заброшенным.
До этого сообщалось, что двое детей утонули в городском пруду Новосибирска, провалившись под тонкий лед. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
