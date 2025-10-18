В Калининградской области женщина разбила куском черепицы BMW бывшей свекрови
В Гвардейске Калининградской области женщина во время ссоры с экс-супругом повредила автомобиль BMW, принадлежащий его матери. Об этом сообщили в областном управлении МВД.
Иномаркой потерпевшей пользовался ее сын. Мужчина приехал к дому своей бывшей жены, чтобы забрать четырехлетнюю дочь для прогулки. Между экс-супругами разгорелся спор.
В пылу ссоры 34-летняя женщина подняла с земли кусок черепицы и ударила им сначала по лобовому, а затем и по боковому стеклу автомобиля. Сумма ущерба, нанесённого её действиями, составила 173 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном уничтожении или повреждении имущества других лиц.
