Турист из РФ застрял в затопленном отеле в Таиланде вместе с десятками гостей
Российский турист из Новосибирска оказался заблокирован в затопленном отеле на юге Таиланда вместе с другими постояльцами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации очевидцев, уже четвёртые сутки эвакуировать людей из гостиницы New Season Square в провинции Сонгкхла не удаётся из-за масштабного наводнения. Всего в здании остаются около 50 приезжих, среди них дети и несколько иностранцев, включая 50-летнего россиянина Евгения, туриста из США и гражданку Канады.
Первый этаж отеля полностью ушёл под воду, и гости вынуждены размещаться на верхних уровнях. В наличии у них остался небольшой запас питьевой воды и продуктов, работает генератор, а отель обеспечивает горячее питание. По словам туристов, большая часть застрявших — граждане азиатских стран, многие из которых не умеют плавать, что ещё сильнее осложняет возможную самостоятельную эвакуацию. Чтобы привлечь спасателей, люди даже разобрали часть кровли и вывесили заметный сигнальный знак, однако пока рядом слышны только вертолёты.
Наводнение накрыло юг Таиланда накануне: в городе Хатъяй вода поднялась до уровня первых этажей зданий. Местные власти начали массовую эвакуацию жителей, но ресурсов и техники не хватает, а в соседних кварталах уже второй день отсутствуют электричество и связь. В операции по спасению людей задействованы тайские военные, однако добраться до блокированных туристов пока не удаётся.
